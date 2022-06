Šoti jalgpallilegend sai teada, et tal on vaid kuus kuud elada jäänud

Gorami sõnul ütlesid arstid talle, et keemiaraviga võidaks ta endale kõigest 12 nädalat juurde.

Esimesi haigussümtomeid hakkas Goram täheldama umbes seitse nädalat tagasi. Tal oli raske süüa ja juua ning ta kahtlustas, et tal on kõrvetised. Kuna tal arstiga näost-näkku kohtumist kokku leppida ei õnnestunud, otsustas ta esialgu sümptomeid ignoreerida.

Valu muutus aga talumatuks ning jalgpallilegend pöördus uuesti haiglasse. "Ma arvasin, et mul on tõsine seedehärie. Tundus, nagu oleks söögitoru blokeeritud. Paari nädalaga läks see hullemaks ning siis ei käinud enam midagi läbi. Kõik, mis ma sõin või jõin, ei jõudnud poolde kõhtugi ning ma oksendasin kõik välja," rääkis ta.