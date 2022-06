VIDEO | Zintšenko puhkes tänase Ukraina - Šotimaa mängu eelsel pressikonverentsil nutma

"Kõik ukrainlased tahavad ühte asja - et see sõna lõppeks," ütles Zintšenko, klomp kurgus.

"Paljud riigid ei saa sellest aru - täna on see Ukraina, homme võid see olla juba sina ise. Sellepärast peame me kõik koos sellele agressioonile vastu astuma. Olen kindel, et kogu Ukraina vaatab meid ja me saame nende toetust tundma."