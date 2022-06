Ungari toob tühjade tribüünide karistusest hoolimata koondisemänguks staadionile 30 000 inimest

UEFA reeglistik sätestab, et tühjade tribüünide karistuse saanud koondis võib tribüünile lasta koolilapsi ja jalgpalliakadeemiate kasvandikke koos saatjatega (10 lapse kohta üks täiskasvanud saatja).

Veel näevad tühjade tribüünide kohta käivad reeglid ette, et mõlema meeskonna delegatsioonid peavad jääma 55-liikmeliseks (mängijad kaasa arvatud) ning külalismeeskond võib mängule võtta 120 VIP-külalist. Laste arvule limiiti seatud ei ole. Ungari jalgpalliliit on laupäevasele mängule registeerinud 30 000 last ja nende saatjat.