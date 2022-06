Olümpiavõitja ajab taga pärast French Openit kaduma läinud pagasit

"Sellest ajast, kui te mu pagasi kaotasite, on möödas rohkem kui 24 tundi ning ma üritan meeleheitlikult Air France'iga ühendust saada, kuid tulutult," pahandas Tokyo olümpiavõitja eile õhtul Twitteris.

Pärast seda, kui üks Twitteri kasutatajatest osutas, et Air France kohtleb kuulsusi nagu tavalisi inimesi, lisas Bencic: "Ma pole kuulsus ning ma ei postita tavaliselt selliseid asju Twitterisse, aga pärast tundidepikkust telefoni ootejärjekorras olemist, pärast lugematuid e-maile ja online-vestlusi robotitega pole mul enam muid ideid."

Postitusele reageeris lõpuks ka lennufirma: "See pole kogemus, mida me teile soovisime. Me vabandame."