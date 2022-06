Hannes Soomeri konkurendil amputeeriti kolm varvast

"Teine operatsioon oli neljapäeval ning kahjuks pidid nad mu kolm varvast amputeerima. Olen praegu suurtes valudes, veel suurem on närvivalu. Tundub, et kolmapäeval saan tagasi koju lennata."

Avariijärgsel päeval rääkis Tuuli Iltalehtile järgmist: "Alguses ma vaatasin, et mõned varbad on otsast ära tulnud. Õigemini polegi ma veel oma varbaid näinud. Loodan, et kõik on korras. Osade varvaste nahk oli täiesti maha tulnud, ainult luud olid näha."