Nadal võitis varahommikul lõppenud põnevuslahingus Djokovici. "Selliste õhtute nimel ma veel mängingi"

"Novaki võitmiseks on ainult üks võimalus: mängida oma parimat tennist esimesest punktist viimaseni. See on minu üks maagilisemaid õhtuid. Selliste õhtute nimel ma veel mängingi. Kuid see oli alles veerandfinaal ning poolfinaal on alles ees. Pean jääma emotsionaalselt stabiilseks ja valmistuma järgmiseks mänguks," lausus Nadal.