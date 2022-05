Matši eel suuri sõnu teinud Zverev kukutas Prantsusmaa lahtistel tennisemaailma uue superstaari

"Jah, Alcaraz on uus superstaar ja tennisemaailma nägu. On tore näha midagi uut, aga meie tabelipoolel oleks korraldajad võinud jagada väljakuid ja aegu ühtlasemalt. Loomulikult peavad Rafael Nadal ja Novak Djokovic saama, mida nad tahavad. Aga nüüd on tulnud noor mängija, kes väärib palju tähelepanu, aga mul on tunne, et teisi tennisiste ignoreeritakse," ütles Zverev.