Kaks eestlast osalevad korvpallilaagris, kus juhendajateks on NBA tähed

Basketball Without Borders laagris on treeneriteks NBA mängijad Danilo Gallinari (Atlanta Hawks, Itaalia), Terance Mann (LA Clippers, USA) ja Kemba Walker (New York Knicks, USA), Memphis Grizzliese peatreener Taylor Jenkins jpt.

Atlanta Hawksi ääremängija Danilo Gallinaril, kes osales BWB laagris 2003. aastal, on antud laagriga seoses erilised tunded. “Basketball Without Bordersil on minu elus alati tähtis roll olnud. Noore mängijana 2003. aastal oli mul unistus mängida NBA-s ning saadud kogemus BWB laagrist andis mulle veel rohkem motivatsiooni, et enda unistustele keskenduda. Ma ootan väga, et saaksin sel aastal laagris osalevatele mängijatele rääkida oma kogemustest lootuses, et keegi neist astub tulevikus minu kingadesse,” räägib Itaalia koondislane.