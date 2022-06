Mihkels ja Pajur. Kas Eestis on kasvamas kaks maanteesõidu superstaari?

Ei saaks öelda, et tasapisi otsi kokku tõmbavate Rein Taaramäe ja Tanel Kangerti järgne Eesti maanteerattapõlvkond vinduks. Ei. On hulk proffe, kes teevad hingega tööd ja võidavad puhuti üht-teist, kuid nende triumfid ei jõua Eurospordi telekanalisse. Mõne aasta pärast võivad asjalood muutuda.

Tour of Estonia eelmist nädalavahetust kajastati meedias kiitvalt, kuid mitte hõiskavalt, kuigi põhjust ju oli: Madis Mihkels tõmbas Pro Touri ässadele ja teistele mütsi sügavalt silmile ja võitis Tallinna-Tartu etapi munakivitõusu finiši kahe sekundi ehk selge edumaaga. Romet Pajur seevastu alistas Tartu rattarallil kõik vastased. Märkimisväärne on siinjuures see, et Mihkels on 19- ja Pajur 17-aastane.