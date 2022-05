Uues sarjas debüteeriv Eesti rallitalent tegi kõrvalistmel suure muudatuse

21-aastane Virves ütles EM-sarja kodulehele, et Poola ralli on heaks ettevalmistuseks juulis peetavale Rally Estoniale, kus ta jahib Junior WRC sarjas esikohta.

"Mida rohkem erinevate inimestega rääkinud olen, seda enam öeldakse, et Poolas on Eestiga sarnased tingimused. Auto on sama, mis Junior WRC sarjas - Ford Fiesta Rally 3. Naudin sellega sõitmist ja ettevalmistuse nimel on mõistlik sama autot kasutada," lausus Virves. Junior WRC sarjas hoiab ta kolme etapi järel 49 punktiga neljandat kohta.