Red Bull pikendas Pereziga lepingut, Vipsi jaoks on üks uks mõneks ajaks suletud

Red Bulli sõitjad on seega nüüd pikaks ajaks paigas. Valitseva maailmameistri Max Verstappeni leping kehtib koguni 2028. aasta lõpuni.

Perezi lepingupikendus ei tulnud üllatusena, sest pärast äsja peetud Monaco GP võitmist kuuldi teda Red Bulli võistkonna juhile Christian Hornerile naljatlemisi ütlemas, et uus leping sõmiti liiga vara.

32-aastane Perez sõidab Red Bullis alates 2021. aastast. Esimene hooaeg kulges tema jaoks üle kivide-kändude, aga tänavu on Perez seitsme etapi järel tiitlikonkurentsis. Tal on kolmandana 110 punkti, juhib 125 punktiga Verstappen. Nende vahele mahub Ferrari sõitja Charles Leclerc, kellel on 116 punkti.