Juhuu, võitsime! Vaata, millised viis kodukoha vutiplatsi said endale uued jalkaväravad

OlyBeti hea tahte algatus „Kodukoha jalkavärav” toob äsjalõppenud rahvahääletuse tulemusel uued väravad Lõpe külla Pärnumaal, Soinastesse Tartumaal, Kobela alevikku Võrumaal, Jaamakülasse Pärnumaal ja Aaspere külla Lääne-Virumaal.

Vaata, kuidas plaanivad tänavused võitjad kodukoha vutiplatsidel uute väravate saabumist tähistada ja suve veeta.

Lõpe küla pallipostkast

Pärnumaal asuv Lõpe küla on ümbritsetud paljudest väikestest külakestest, kus jalgpalli peetakse au sees. „Meil on hea plats, testitud muru ja nüüd uued väravad – see on täiuslik kombo,” rääkis Lõpe kodukoha jalkavärava eestvedaja Kristel Rohumägi ning lisas, et suvel on oodata mitmeid turniire ja sõpruskohtumisi.

Lisaks on kavas teha uute väravatega väljakule postkast, kus iga küla elanik saab võtmega palli võtta ja sellega oma lõbuks mängida. „See on väga populaarne algatus, sest palli käivad tagumas meil mitte ainult trennilapsed, vaid suured ja väikesed. Samuti on see mõnus harrastus meie kandi Ukraina sõjapõgenikele,” rääkis Kristel ja lisas, et „Kodukoha jalkaplatsi” võistlus on kogukonda liitnud lausa üle valla.

Toomaküla JK asendab lillepotid päris väravatega

Tartumaal Soinaste külas on ringi toimetamas palju erinevas vanuses lapsi. Seitsme aasta eest, kui Tuule ja Tooma tänavale ehitati majad, kogunes piirkonda rahvast rohkem ning nõnda pandi alus kevadistele külatalgutele ja korrastati plats, kus kogukond vutti käib mängimas. MTÜ Soinaste Külaelu ja Toomküla JK vedaja Einike Paap tõi rõõmuga välja, et nüüd saavad lillepottidest väravad päris väravatega asendatud ning mäng saab olema parem kui kunagi varem.

Kobelas peetakse oluliseks, et lapsed mängiksid rohkem õues