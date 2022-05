Tänak enne Sardiinia rallit: Hyundai keeruline olukord loob paratamatult pingeid, aga vähemalt test oli palju lubavam

Portugali etapil sõnas Tänak, et Hyundai auto juures on asju, mida on raske omaks võtta ja nendega harjuda. Kas neid ei olegi võimalik paremaks timmida või on lootust, et pikkamööda need loksuvad paremini paika? „Hetkel ei ole meil väga valikut, peame tegema tööd nende vahenditega, mis meil praegusel momendil kasutada on. Neid elemente, mida saaks minu perspektiivist parendada, on omajagu, kuid enamasti oleme kõik ikkagi ühel meelel. Keeruliseks muudab olukorra asjaolu, et suur osa autost on homologeeritud ning seetõttu tuleb teha valikuid, millised arendust vajavad detailid on prioriteetsemad.“