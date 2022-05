Itaalia võimud andsid hoiatuse: Sardiinia rallil valitsevad ekstreemsed tingimused

Hyundai meeskonna juht Julian Moncet kurtis Portugali etapil DirtFishile, et probleemid on lausa nii suured, et kui Keenias on suvel väga kuum ilm, ei pruugi rallisõitjad Safari ralli etappi lõpetada.

Ka Portugalis võidutsenud Kalle Rovanperä (Toyota) nõustus kriitikaga. "Ausalt öeldes on autos liiga palav. Ma arvan, et meeskonnad ja FIA peaksid selle eest hoolt kandma, jälgima või tegema mõned reeglid, sest kui autos on 50, 60 kraadi sooja, pole see enam päris ohutu. Teie aju ei tööta tegelikult normaalselt ja kuigi olete füüsiliselt heas seisukorras, ei tähenda see, et autos viibimine on endiselt ohutu," ütles Rovanperä Portugalis.