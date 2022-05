Vene ajakirjanik: jäähoki MMi järelmaitse tuleb välja oksendada

Sport-Expressi ajakirjanik Mihhail Zislis kirjutas, et turniiri kulminatsioon valmistas pettumuse.

"Turniir, millelt puudus üks maailma parimatest riikidest, ei ole täiuslik. Väga lihtne on ette kujutada, kui palju väärtuslikum ja populaarsem turniir olnuks, kui sinna oleks kaasatud Venemaa meeskond eesotsas Ovetškini, Kaprizovi, Sorokini ja Orloviga," kirjutab Zislis ja lisab: "MM-i järelmaitse tuleb välja oksendada."

Spordiajakirjanik kahtlustab, et tegelikult valmistas MM-turniir pettumuse ka korraldajatele. Ta eeldab, et kui Soome jäi kasumisse, siis rahvusvaheline hokiliit kaotas suure summa.

"Muidugi on kodumeeskonna finaalipääs ärilises plaanis alati hea. Sellegipoolest olid A-alagrupi mängud, kus pidanuks osalema Venemaa, täielik altminek. Hokimaailm on veel liiga väike, et Venemaa sellest välja jätta," rõhutab Zislis.