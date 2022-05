Võrdõiguslased imestavad: Norra jalgpallis kulub poiste treeningutele kolm korda rohkem raha kui tüdrukutele

"Me ei saa elada teadmisega, et kohtleme tüdrukuid ja poisse nii erineval viisil, " ütles endine tippjalgpallur ja hetkel Norra jalgpalliliitu juhtiv Lise Klaveness NRK-le.

Klaveness lisas, et on probleemist teadlik ja hetkel on viimane aeg muutuste läbiviimiseks.

NRK uuring näitas, et Norra tippklubid kulutavad tüdrukute arendamiseks keskmiselt 42 000 Norra krooni (umbes 4200 eurot) ja poistele 112 000 krooni (umbes 11000 eurot).

Peamine erinevus tekib sellest, et tüdrukute jalgpallis vastutab iga treener keskmiselt 17 mängija eest ja poiste hulgas iga treener vaid kaheksa mängija eest.

Norra tippjalgpallurid Maren Mjelde ja Guro Reiten, kes mõlemad esindavad Chelsea`t, peavad olukorda ebanormaalseks.

"Ma arvan, et edu saavutamiseks peaksid olema võrdsed võimalused, kuid see pole ilmselgelt nii," ütles Reiten.

"Treener, kes vastutab 20 mängija eest, ei saa lapsi samamoodi jälgida kui see treener, kes hoolitseb seitsme, kaheksa, üheksa, kümne mängija eest. Sa saad kehvemat tagasisidet ja see on sinu arengule takistuseks," sõnas Mjelde.

Kui Norra jalgpallinaiskond on hetkel maailma edetabelis 11. kohal, siis Norra meeskond asub alles 41. kohal.