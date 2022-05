Anett Kontaveit mängib Wimbledoni eel Eastbourne'i turniiril

Eastbourne'i WTA 500 turniir algab 19. juunil ning on paljude tippmängijate jaoks viimane Wimbledoni eelne kontrollturniir. Aasta kolmas suur slämm algab 27. juunil.

Eastbourne`is on hetkeseisuga kõrgeim asetus tšehhitaril Barbora Krejcikoval (WTA 2.). Teine paigutus on Maria Sakkaril ( WTA 3.) ja neljas Paula Badosal (WTA 4.). Kontaveit on asetatud viiendana.