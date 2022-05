„Soome on maailmameister!“ hüüatas legendaarne telekommentaator Antero Mertaranta maksimaalse emotsionaalsusega pühapäeva hilisõhtul soomlaste telerites. Hetk tagasi oli Sakari Manninen visanud MMi finaali lisaajal litri Kanada võrku. Kiivrid, kepid ja kindad olid mööda väljakut laiali pillutud ning poordi ääres käis Soome hokimeeste puntratants. Põhjanaabrite jaoks on see läbi aegade neljas maailmameistritiitel.