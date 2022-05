Ott Tänak: kui sõidame Sardiinias puhtalt, võitleme poodiumikoha eest

"Sardiinia on järjekordne raske etapp kruusal, kuid ootan seda väga. See on nõudlik ralli, kus on kõrge õhutemperatuur ja rasked teed. Auto läheb seest väga kuumaks ja me peame ka sellega harjuma. Kõik see kokku on suur väljakutse," sõnas Tänak Hyundai meeskonna pressiteate vahendusel.