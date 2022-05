FOTOD | Rivo Vesikust sai Eesti rannavollekoondise uus peatreener

Rivo Vesiku eesmärgiks on Pariisi olümpiale aidata üks, väga hea õnne korral kaks võistluspaari. Tema eesmärk on, et järgmisel aastal oleks Eestis juba kolm mees- ja kolm naispaari, kes treeniksid aastaringselt ainult liival. "Minu jaoks on see väga huvitav projekt, kui saab midagi nullist üles ehitada," sõnas Vesik esmaspäevasel pressikonverentsil.