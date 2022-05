Venemaal vaadati Soome hokitriumfi kibestunult pealt: nad jätsid oma klubid kõige tähtsamal hetkel maha

"Sakari Manninen viskas Soome võiduvärava Kanada vastu. Ühtlasi oli ta läbi turniiri Soome üks parimaid mängijaid," algas Sport-Expressi artikkel. "Teemu Hartikainen ei visanud ühtegi väravat, aga oli arvulises enamuses mängides kasulik ning korjas kuus söödupunkti. Juho Olkinuora on soomlaste põhiväravavaht. Ville Pokka on kaitses liider. Mis neid kõiki ja veel kolmandat väravavahti Frans Tuohimaad ühendab? Nad kõik põgenesid KHL-ist play-offi ajal teada-tuntud poliitiliste sündmuste pärast."

"Lisaks on veel väravavaht Harri Säteri, aga tema siirdus vähemalt NHL-i. Teised lihtsalt puhkasid - Hartikainen näiteks postitas pilte kalal käimisest," jätkati loos. "Pärast puhkamist liitusid viis mängijat Soome koondisega ning valmistusid vaikselt MM-iks."

Artiklis rõhutatakse, kuidas soomlased said koduse MM-i eel kõvasti puhata ning neid saatis edu, sest paljud vastasmängijad ei saanud turniiril osaleda. "Soomlased otsustasid oma klubidest põgeneda, jättes neid kõige tähtsamal hetkel maha," lõppes Sport-Expressi artikkel.

Iltalehti toob välja, et pettumust väljendasid ka teised idanaabrite väljaanded. Championat kirjutas oma portaalis, et MM muutus pärast Venemaa väljaviskamist skandaaliks ja kritiseeriti kohtunike tööd. "Medalite väärtus automaatselt vähenes ning turniiril oli palju arenguruumi," seisis portaalis, kus lisati, et Venemaa kõrvale jätmine ei käi spordimehelikkusega kokku.