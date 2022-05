Soome rahvuskangelane Jukka Jalonen: kolme kuuga kaks kuldmedalit – see on uskumatu!

59-aastase Jukka Jalonenile oli see Soome koondise eesotsas olümpiavõidu kõrval juba kolmandaks MM-kullaks. Lisaks on tal mullusest aastast ette näidata MM-hõbe ja 2010. aastast olümpiapronks.

"See on uskumatu," sõnas Soome edu arhitekt pärast võidukat MM-finaali. "Seda, mis on juhtunud, ei saa isegi mõista. Võib-olla saame alles suvel sellest aru. Kolme kuuga kaks kuldmedalit – see on uskumatu!"