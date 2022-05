Eesti võrkpallinaiskond avas Hõbeliigas võiduarve

Peatreener Alessandro Orefice tõdes pärast esimest tähtsat võitu peatreenerina, et mängupilt ei pakkunud palju rõõmu, aga võitu tuleb hinnata. “Sellisele mängupildile pole mingit vabandust, me ei mänginud head võrkpalli, kuigi vastane ei ole kõrgest klassist. Au vastasele, Luksemburg võitles nagu oskas, aga meie võtsime justkui nende mängupildi kohati üle. Tahtsin lihtsates olukordades näha rohkem nii-öelda killer-instincti, aga kohati võitleme me hoopis kõige rohkem iseendaga,” ütles juhendaja.

“Mõistan, et väljakul oli raske, sest reisigraafik on olnud keeruline ja olen rahul, et saime siit kolm punkti kätte. Nüüd saame korraks hinge tõmmata ja siis tuleb maksimaalselt keskenduda Sloveenia mängule. Järgmine vastane on teisest klassist, aga kui türukud suudavad mängida ilma, et mõtleksid sellele, kes on teisel pool võrku, tuleb ka tulemus. Me peame olema agressiivsemad ja ei tohi midagi karta. Kahest esimesest mängust on ka positiivset kaasa võtta, sest Portugalis tulime välja 0:2 kaotusseisust ja siin suutsime kõigele vaatama ikkagi 3:0 võita,” lisas juhendaja.