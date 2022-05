AMETLIK | Eesti jalgpallikoondis kohtub kahekordse maailmameistri Argentinaga!

Vastava lepingu allkirjastasid täna mõlema alaliidu esindajad. Seega astub Eesti koondis esmakordselt vastamisi kahekordse maailmameistri ja 15 korda Copa America võitjaks tulnud Argentinaga. Seejuures on tegemist valitseva Lõuna-Ameerika meistri ja FIFA edetabelis 4. kohta hoidva koondisega, kes kohtub vahetult enne matši Eestiga 1. juunil Euroopa meistri Itaaliaga. Argentina on ainus maailmameister, kellega Eesti seni pole mänginud.

Eesti meeste koondise peatreeneri Thomas Häberli sõnul on tegemist ajaloolise sündmusega. „Maavõistlus Argentinaga on suurepärane võimalus ja oleme väga rõõmsad, et saame sellise tugeva koondise vastu mängida. See saab olema meie jaoks suur katsumus, aga kindlasti ka väga hea kogemus,” ütles Häberli.

Häberli tunnustas Eesti Jalgpalli Liidu ametnikke, kes on mängu kokkuleppimise ja korraldamisega seotud. „Tean, et olete varasemaltki korraldanud maavõistlusi väga kõrgetasemeliste koondistega nagu näiteks Brasiilia, Prantsusmaa, Portugal ja Uruguay. See on tunnustus korraldustiimi tööle ja näitab, et tegu on professionaalsete, pühendunud ja usaldusväärsete partneritega nii meie koondisele kui ka teistele koondistele,” lausus Eesti koondise šveitslasest peatreener.