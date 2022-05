Motokrossi Lange etapi teise päeva võidud läksid Varik/Kunnasele ja Saarele

Quad Open klassi esimese stardi võitis lätlane Reinis Bicans (Honda) ja kuigi ta püüdis kõva tempoga eest ära minna, sai Euroopa meistrivõistluste liider Saar (Yamaha, Pärnu Motoclub) ta peagi kätte ning sõitis sisse turvalise vahe. Saar jõudis vahepeal ka meeskonna kutsel boksis käia, et lekkiva kütusekorgi tõttu tankida, kuid liidrikohta ta käest ei andnud. Saare ja Bicansi järel võttis selles klassis kolmanda koha noor sõitja Karl Robin Rillo (Yamaha, RedMoto Racing). Quadide teise stardi võitis Saar ning kirjutas ka sõiduvõidu turvalise eduga enda nimele. Bicans oli taas teine ja Rillo kolmas. Sarnaselt jagunesid täna ka poodiumikohad etapi kokkuvõttes. Saar juhib meistrivõistlusi täisedu, 50 punktiga, Rillo on teine (44 p) ja kolmas tänasel etapil kuuendaks tulnud Mihkel Salujõe (Honda, HRC Eesti Racing Team, 40 p).

Külgvankrite klassis vaevlevad hetkel maailmameistrivõistlustel teist kohta hoidvad Kert Varik / Lari Kunnas (Husqvarna, AYR Racing Team) viiruse käes, mis neid tabas vahetult enne Loketis toimunud etappi. Korvisõitja Kunnas oli täna haigemgi kui juht Varik. Sellest tingitult võttis ekipaaž tänast võistlust pisut rahulikumalt, kvalifikatsioonis sõitsid kiireima aja välja Gert Gordejev / Kaspars Stupelis (Husqvarna, RedMoto Racing). Kuid võistlussõitudes võtsid Varik / Kunnas siiski oma, noppides mõlemad stardivõidud ning võites ka mõlemad sõidud ja kogu etapi. Teise koha said lätlased Daniels Liebardis / Bruno Liebardis, kes said Gordejev / Stupelisega võrdselt punkte, kuid teise sõidu võit oli nende ning nii ka poodiumi teine koht. Meistrivõistluste liidrid on maksimumpunktidega Varik / Kunnas, neile järgnevad vennad Liebardised (44 p) ja Gordejev / Stupelis (40 p).