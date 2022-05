Embrich sõi lõvikonservi, epeenaiskond mitte

„Eks ma ikka teisi silmanurgast jälgisin ja lugesin ka punkte, aga peamine on see, et vehklesin hästi,” tunnistas Embrich, kelle kohta räägiti, et pärast Tokyo olümpiavõitu hakkab ta mõõku kokku pakkima. „Olen nii vehklemise sees, et raske on lõpetada. Mõtlesin, et võistlen hooaja esimesel etapil, Tallinna Mõõgal ja siis vaatan edasi. Eks ma võtsin alguses asju rahulikumalt, tegin rohkem treeneritööd, aga kui läks hästi, hakkasin tõsisemalt harjutama. Viimased kaks kuud tegin kõik laagrid kaasa ja Katowiceks valmistusin juba täiega.”