Spordi ülaribad.

Rasmus Mägi avas hooaja

USA-s Eugene'is peetud kergejõustiku Teemantliiga etapil sai Rasmus Mägi 400 m tõkkejooksus ajaga 48,66 viienda koha. Kiireim oli brasiillane Alison dos Santos 47,23-ga, mis on maailma tänavuse hooaja uus tippmark. Mägi isiklik rekord on eelmisel aastal joostud 48,11. Delfi

Saalihookikoondis tagas pääsu MM-finaalturniirile

Adamo kritiseeris hübriidtehnoloogiat

Hyundai WRC-meeskonna endine juht Andrea Adamo leiab, et autoralli MM-sarja üleminek hübriidtehnoloogiale oli viga. "Olen veendunud, et tänapäeva autod oleks tulnud ehitada Rally2 autode baasil. Potentsiaalselt oleks meil täna rohkem tootjaid, kindlasti oleks rohkem kliente. Praegusel hetkel, kus eelarved on väiksemad, ei ole nende kallite kosmoselaevade ehitamine kuigi mõttekas," ütles Adamo. Delfi