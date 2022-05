Kanada hokikoondise peatreener kiitis soomlasi: nad on alandlikud ja töökad

Kanada koondise peatreener Claude Julien ei olnud finaali eel soomlaste kiitmisega kitsi.

"See on olnud Soome koondise jaoks suurepärane aasta. Nad võitsid olümpiamängud ja nüüd on nad maailmameistrivõistluste finaalis," ütles Julien, vahendab Ilta-Sanomat.

"Austame neid väga. Oleme Kanadas alati öelnud, et soomlased on meiega väga sarnased. Nad on alandlikud, töökad ja mängivad kõvasti," lisas peatreener.

Koguni kümme aastat Boston Bruinsi treeninud Julien võitis Stanley karika 2011. aastal. Viimati juhendas ta NHLis Montreal Canadiensi, kus ta eelmisel aastal vallandati.

Kanada juhendaja lisas, et on rahul, et meeskond on järjest paremasse hoogu tõusnud.

"Meie eesmärk oli turniiri edenedes oma mängu paremaks muuta. Meie hokimehed on pärit erinevatest klubidest ja oleme koos olnud vaid kolm nädalat. Meil ei ole sama keemiat, mis mõnel teisel meeskonnal võib olla. Kanada mäng on traditsiooniliselt kõikunud algstaadiumis, kuid on hiljem paranenud. Nii ka seekord," ütles Julien.

Soome ja Kanada finaal algab kell 20.20.