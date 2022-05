Adamo: hübriidtehnoloogia oli viga. Nende kosmoselaevade ehitamine pole mõttekas

"Olen tänagi veendunud, et see reeglimuudatus oli viga," sõnas Adamo tänavu kasutusele võetud hübriidtehnoloogia kohta, kirjutab Rallyssimo.

"Olen veendunud, et tänapäeva autod oleks tulnud ehitada Rally2 autode baasil. Potentsiaalselt oleks meil täna olnud rohkem tootjaid, kindlasti oleks rohkem kliente, kes on valmis nende autodega võistlema, ilmselt oleks rohkem huvitavaid võistlusi, sest odavamate autode puhul on konkurents suurem," rääkis itaallane.

Adamo leiab, et tänased hübriidmasinad on liiga keerulised ja kallid. "Tänapäeval on meil elektroonilisel tasandil väga keerukad masinad, kuid millel on piirangud vedrustuse, mootori ja palju muu osas, mis panevad mind mõtlema, kas oli mõtet keskenduda sellistele masinatele."

"Praegusel hetkel, kus eelarved on väiksemad, olen arvamusel, et nende kosmoselaevade ehitamine - mis on äärmiselt keeruline ja väga kallis -, ei ole kuigi mõttekas. Eriti süsteemi puhul, kus autode täiselektrirežiimi kasutatakse vaid hooldusse sõitmiseks ja vahest kiiruskatsel lisavõimsuse saamiseks, kuid juhid kinnitavad, et lülitavad selle välja, sest nii on neil lihtsam sõita," lisas Adamo.

Hyundai eksboss raputas ka endale tuhka pähe, sest ei suutnud oma mõtteid konkurentidele selgeks teha. "Mõtlen, kas me tegime ikka õige otsuse, ja ma võtan osa süüst nende autode eest enda peale, sest ka mina olin seal, kuigi võitlesin selle vastu kuni enamuse võiduni. Meil ei ole ühtegi uut tootjat ja ma ei tea, kas meil neid varsti enam üldse on," ütles Adamo pessimistlikult.