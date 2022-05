Madridi Reali kangelane: enne finaali räägiti, et mind pannakse paika. Läks vastupidi

"Vajasin seda võitu oma karjääri nimel. Olen näinud kõvasti vaeva, et mind austataks. Ma arvan, et seda ei tehta piisavalt, eriti Inglismaal," vahendas Courtois' sõnu BBC. Belglane mängis aastatel 2014-2018 Londoni Chelsea's, Madridi Realiga liitus ta pärast seda.

"Nägin enne finaali palju Twitteri positusi, kus kirjutati, et mind pannakse finaalis paika. Tuli välja, et läks vastupidi. Ütlesin, et kui Real mängib finaalis, siis ta ka võidab. Olin ajaloo õigel poolel," rääkis Courtois.