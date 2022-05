Götzise kümnevõistluses hoiab Risto Lillemets avapäeva järel 4190 punktiga kaheksandat kohta, Maicel Uibo (4013) on 14., Hans-Christian Hausenberg oli sunnitud krampide tõttu katkestama.

Eesti meestest on avapäeva järel kõige enam põhjust rahuloluks Risto Lillemetsal. Ta viis 100 m jooksus isikliku rekordi 10,83 sekundini, kaugushüppes tähistas 7.25 ta parimat tulemust välitingimustes, kuuli tõukas 14.97 (samuti parim tulemus välitingimustes), kõrguses ületas 2.00 ja läbis 400 m 49,76 sekundiga. Viie ala järel edestab ta isikliku rekordi (8156) graafikut 90 silmaga ehk liigub 8250 punkti suunas ja võimalus on veel rünnata ka MM-normi (8350). „Super esimene päev! Olen väga rahul,” rääkis Lillemets ja avaldas, et tegelikult oli kõik juuksekarva otsas.