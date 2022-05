DELFI VIDEO | Kodulinna tänavatel karjääri tähtsaima triumfi saavutanud Norman Vahtra: Tartu on parim koht, kus võita

25-aastane Vahtra ütles Delfi videointervjuus, et tänane võit on tema senise karjääri kõige olulisem. “See asetub täiesti tippude tippu, sest see on kõige kõrgma kategooria võistlus, mille ma võitnud olen. Ja emotsionaalselt samuti tippu, sest see oli kodulinnas ja fännide ees, See on parim koht, kus ma saaks võita,” rääkis ta.