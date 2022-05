DELFI FOTOD | Eestlased näitasid Tour of Estonial maailma tipptiimile koha kätte

Eesti koondise esindaja Alo Jakin ütles pärast Tartu GP-d, et BikeExchange'i jaoks oli esikohata jäämine ilmselt löök ego pihta, aga märkis, et rattaspordis nimed ei maksa.

“Ei pea olema pundi kõige tugevam sõitja, et võita. Piisab õnnest, piisab taktikast. Täna oli kogu rõhk BikeExchange'i peale laotud. Kõik vaatasid neile otsa ja neil oli vastutus. Ma ise ootasin nende poolt teistsugust sõitu. Mingil hetkel olid trumbid väga hästi nende käes, aga õnneks pöördusid need meie kasuks,” rääkis Jakin.

Esikoha jaganud Vahtra ja Siskevicius esindasid Tour of Estonial rahvuskoondisi, aga igapäevaselt sõidavad mõlemad Prantsusmaal Go Sport - Roubaix Lille Métropole'i võistkonnas. Mõlemad said oma tahtmise – Vahtra etapivõidu ja Siskevicius üldarvestuse esikoha.

“Õnneks oskasid nad lõpus vennalikult asjad ära jagada. Korraks mõtlesin, et leedukas on nii ahne, et võidu peale minna, aga Normanil olid tugevad jalad ja olin kindel, et ta võtab etapi ära,” lausus Jakin.