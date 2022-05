Eesti võrkpallikoondis teenis uue peatreeneri käe all Kuldliigas esimese võidu

Eesti poolelt said mänguaega kõik 14 mängijat. "Ma olen oma mängijate üle uhke ja väga õnnelik, sest mitme poisi jaoks oli see esimene kord olulises punktimängus Eesti koondise eest väljakule tulla," ütles Eesti koondise peatreener Fabio Soli vahetult peale mängu, vahendas volley.ee. "Olen rahul, et võitlesime iga punkti eest, eriti just tasavägiste geimilõppude ajal. Mängijad endiselt alles õpivad, seepärast teeme vigu veidi rohkem kui tahaks, aga oleme õigel teel ja täna saime ka tehtud töö tulemuse esimesi vilju nautida.”