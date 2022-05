TÄNA OTSEBLOGI | Meistrite liiga finaal: kas peale jääb Liverpool või Madridi Real?

Finaalile läheb soosikuna vastu Liverpool, kes on sel hooajal võitnud juba Inglismaa karika ja ka liigakarika. Samal ajal on Liverpoolil rohkem probleeme vigastustega. Mohamed Salah on kindlalt mänguvalmis ja tervenenud on ka Virgil van Dijk. Rohkem on küsimärke Fabinho ja Thiago Alcantara kohal. Mõlemad on viimased treeningud kaasa teinud ja pidid olema väidetavalt mänguvalmis. Jääb aga küsimus, kas peatreener Jürgen Klopp tahab korraga väljakule saata mitu meest, kelle tervisliku seisundi osas on küsimärke. Pigem ennustatakse, et pingile võib jääda Thiago, kelle asemel kerkiks algrivistusse Naby Keita.

Tänavu juba Hispaania mistriks kroonitud Realil on muresid vähem. Umbes kuu aega on väljakult olnud eemal kaitsja David Alaba, kuid Madridi klubi juhendaja Carlo Ancelotti kinnitas juba nädala alguses, et Alaba jookseb laupäeval väljakule.

Mida treenerid ütlesid?

Jürgen Klopp: „Real on Meistrite liiga ajaloos kõige edukamaks klubiks. Mitmed nende mängijad võivad juba võita viienda trofee ja peatreener neljanda. Meil ei ole sellist kogemust kusagilt võtta, kuid oleme ka ise jõudnud viie aasta jooksul kolmandasse finaali. See on väga eriline. Me ei mõtle praegu võitmisele. Meie eesmärgiks on mängida võimalikult kõrgel tasemel. See oleks suurepärane.”

Carlo Ancelotti: „Mul on kõikidest finaalidest head mälestused. Kaotasin 2005. aastal Liverpoolile (Liverpool ja AC Milan mängisid 3:3, kuid Liverpool võitis penaltitega 3:2), kuid just see mäng oli ilmselt minu hoolealuste üks paremaid esitusi finaalides. Meil on olnud piisavalt aega, et seekordseks finaaliks valmistuda. Oleme heas seisus. Elu näitab, kas sellest võitmiseks piisab. Jalgpallis võib teinekord juhtuda asju, mille üle kontroll lihtsalt puudub.”

Mida ütleb ajalugu?