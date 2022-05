BLOGI | Kaosega alanud Meistrite liiga finaal lõppes Madridi Reali suure triumfiga

Seekordne finaal algas korraliku kaosega, kui kohtumise algust lükati koguni kolm korda edasi. Lõpuks algas mäng plaanitust 36 minutit hiljem. Avavile edasi lükkamise põhjuseks oli tõsiasi, et suur hulk Liverpooli poolehoidjaid ei pääsenud õigeks ajaks staadionile. Kui mitmel pool süüdistati selles Liverpooli fänne, siis inglaste sõnul oli põhjuseks korraldajate ja UEFA kehvasti planeeritud töö. Lõpuks läks fännide ohjamiseks käiku ka pisargaas.

Hilinemisega alanud kohtumises töötas paremini Reali plaan. Kaitses hoiti asju kontrolli all ja rünnakul lahendati üks olukord ära. Suure panuse Madridi klubi võitu andis nende puurilukk Thibaut Courtois, kes tegi koguni üheksa tõrjet. Mitmel puhul jäi tema vastu jänni Liverpooli ründeliini suurim staar Mohamed Salah.

Real on nüüd Meistrite liiga ajaloo kõige edukama klubina võitnud 14 Meistrite liiga trofeed. Seejuures on võidetud viimased kaheksa finaali, kus on mängitud. Liverpoolil on jätkuvalt kirjas kuus triumfi.

Enne mängu:

Finaalile läheb soosikuna vastu Liverpool, kes on sel hooajal võitnud juba Inglismaa karika ja ka liigakarika. Samal ajal on Liverpoolil rohkem probleeme vigastustega. Mohamed Salah on kindlalt mänguvalmis ja tervenenud on ka Virgil van Dijk. Rohkem on küsimärke Fabinho ja Thiago Alcantara kohal. Mõlemad on viimased treeningud kaasa teinud ja pidid olema väidetavalt mänguvalmis. Jääb aga küsimus, kas peatreener Jürgen Klopp tahab korraga väljakule saata mitu meest, kelle tervisliku seisundi osas on küsimärke. Pigem ennustatakse, et pingile võib jääda Thiago, kelle asemel kerkiks algrivistusse Naby Keita.

Tänavu juba Hispaania mistriks kroonitud Realil on muresid vähem. Umbes kuu aega on väljakult olnud eemal kaitsja David Alaba, kuid Madridi klubi juhendaja Carlo Ancelotti kinnitas juba nädala alguses, et Alaba jookseb laupäeval väljakule.

Eeldatavad algkoosseisud ja finaali jõudmise statistika:

Mida treenerid ütlesid?