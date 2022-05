FOTOD | Noor eestlanna sprintis esimest korda toimunud naiste Tour of Estonial teiseks

“Meil oli koondisega kindel taktika, keda me eest ära laseme ja keda mitte. Eesti koondis tegi väga head tööd ja vedas mu munakivitõusule esimesena. Sealt paraku ei saanud üksinda eest ära, aga saime pundiga väikse vahe sisse ja see oli lõpuni. Mul oli ainult vaja finishit oodata ja siis panna,” selgitas Soonik sõitu. Ta lisas, et kuna ta on puhas sprinter, siis oli sellise lahendusega sõidu lõpp talle väga sobilik. “Finish oli pikk ja sile, täpselt mulle,” ütles ta.