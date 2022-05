DELFI FOTOD JA VIDEO | Pärnus toimub Euroopa tänavaspordi tippsündmus "Kevad Battles"

Street workout kategoorias on kasutamiseks rööbaspuud, varbsein ning kaks eri kõrgusel 2 meetri laiust kangi. Baasharjutuste võistlustel ehk endurance kategoorias on samad vahendid, kuid lisatud on ka kastid. Käesurumise kategooriat viib läbi Eesti käesurumisspordiliit. Tõukeratas on uus ala - kategooriaid viib läbi Striidikool.