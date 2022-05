Venemaa välisministeerium mõistis ROKi juhi sõnavõtu hukka

"Soov eemaldada olümpiamängudelt Venemaa sportlased, kellest on saanud USA ja tema liitlaste poliitiliste ambitsioonide pantvangid, on nende sportlaste õiguste jäme rikkumine," ütles Zahharova, vahendab Gazeta ru.

Bach ütles hiljuti, et Venemaa sportlaste osalemine Pariisi mängudel on ebaselge. "Me peame seda [otsust] tegema samm-sammult. Me ei tea, kuidas poliitiline olukord ja sõda arenevad. Loodame, et rahu saabub niipea kui võimalik. Seal võib tulla palju erinevaid arenguid. Kui olukord peaks muutuma, siis võtame ka vastavad meetmed," sõnas olümpiajuht.