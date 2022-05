Rafael Nadal kirus mängugraafikut: mulle ei meeldi öösel mängida

13-kordne Roland Garros'i tšempion tunnistas võidu järel, et pole sugugi rahul, et pidi nii hilja mängima.

"Mulle ei meeldi öösel savi peal mängida," tsiteerib Hispaania meedia Nadali sõnu. "Rääkisin sellest eelmisel päeval väga selgelt. Mulle ei meeldi öised seansid saviväljakul, sest siis on õhuniiskus kõrgem, pall liigub aeglasemalt ja tingimused võivad olla väga karmid, eriti kui on jahe. See on väga erinev sellest, kui mängid päeval."