Jüri Vips: sprindis ei saa ma absoluutselt mitte midagi teha

"See pidigi minu jaoks raske kvalifikatsioon olema, sest ma ei saanud eilsel vabatreeningul ühtegi kiiret ringi sõita," märkis Vips F2-sarja koduleheküljele antud usutluses.

"Kahju, et me kvalifikatsioonis kolmandat kiiret ringi ei saanud, sest mul jäi erinevalt teistest veel palju sisse," lisas eestlane, kes kaotas B-grupi kiireimale Theo Pourchaire`le (ART) kõigest 0,083 sekundiga.

Tänasele sprindisõidule kuuendana startiv Vips on pessimistlik, sest Monacos on väga raske möödasõite teha.

"Sprindis - (ma ei saa teha) mitte midagi, absoluutselt mitte midagi! Eelmisel aastal oli kuiva ilmaga sõidetud sprint pigem nagu testisessioon, sest mööduda ei olnud võimalik. Põhisõidus on rohkem võimalusi, sest seal on boksipeatused ja muu strateegia."

Vips oli samas meeldivalt üllatunud, kui kuulis, et põhisõiduks ennustatakse 30%-lise tõenäosusega vihma. "Ma ei teadnud seda, see on tegelikult hea uudis - annab mulle rohkem võimalusi. Vaatame, mis saab," ütles eestlane.