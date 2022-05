OTSEBLOGI | Uibo sai ketta hästi lendama, Lillemets liigub rekordigraafikus, Lusti ohustab Balta rekordit

Eesti kümnevõistlejatest on avapäeva järel kõige enam põhjust rahuloluks Risto Lillemetsal. Ta viis 100 m jooksus isikliku rekordi 10,83 sekundini, kaugushüppes tähistas 7.25 ta parimat tulemust välitingimustes, kuuli tõukas ta 14.97, kõrguses ületas 2.00 ja läbis 400 m 49,76 sekundiga. Viie ala järel edestab ta isikliku rekordi (8156) graafikut 90 silmaga ehk liigub 8250 punkti suunas ja võimalus on veel rünnata ka MM-normi (8350).

Maicel Uibo kaotab oma rekordi (8604) graafikule juba 304 punktiga. Ka temal on teoreetiliselt veel võimalik normi üritada, kuid avapäev näitas, et siiani jäid kõikidel aladel tulemused Doha MM-i etteastega võrreldes nõrgemaks, seega see miinus pigem ilmselt kasvab.