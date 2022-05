OTSEBLOGI | Kas Götzises puruneb kümnevõistluse maailmarekord? Mida suudavad neli eestlast?

„Kui järjepidevalt teha väga kõrgeid skoore, siis ühel hetkel võib see juhtuda. Aga Mayer on muidugi fantastiline sportlane ja ta rekord on väga kõva, oli peaaegu 100 punkti senisest rekordist parem,” tõdes Warner, et ülesanne ei ole kergete killast. „Muidugi tahan taas Götzises võita, kuid siin on kohal ka Niklas (Kaul), Pierce (LePage) ja Simon (Ehammer). Tuleb huvitav võistlus.”