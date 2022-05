BLOGI | 17-aastane Lusti püstitas Götzises Eesti juunioride rekordi, Uibo tuli seitsmendaks

"Väga heade emotsioonidega lähen siit ära. Väga võimas võistlus oli ja mul on väga hea meel, et sain siia tulla," rääkis Lusti. Siiani tal naiste vahenditega rekordit ei olnudki. Neli aastat tagasi kogus Lusti noortevahenditega võisteldes 4783 silma.

Kas midagi jäi kripeldama ka? "Kindlasti on kauguses, odas ja kuulis veel väga palju ruumi, kus areneda. Kauguses klappis samm väga hästi, esimesed kaks katset olid okeid tulemused, välitingimustes ikkagi rekordid. Viimasel katsel oli perfektne tabamus, aga see kaamera laser ütles, et oli millimeetrike üle. See oli pettumus, et tulemust ei tulnud kirja. See tundus väga pikk hüpe."