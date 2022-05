NHLi hokimees Soome sangarist: ta on ikka tõsine loom

Lindell polnud tänavuse MM-turniiri eel Anttilaga veel kordagi kohtunud, kuid kodusel jõuproovil on ta näinud, kui tähtsa mängijaga on tegemist.

"Nendes play-offides on ta ikka päris loom olnud. Tassis meid sisuliselt üksinda edasi. Tore, et sain seda nii lähedalt näha. Sellist meest on meeskonda vaja," kiitis Lindell Anttilat.