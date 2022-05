Loeb kinnitas Keenia rallil osalemist: see tuleb karm väljakutse

"Tore oli Portugalis näha, et auto on konkurentsivõimeline ka kruusateedel. Mõistagi on Keenia ralli täiesti erinev võistlus, kuid pean tunnistama, et ma ei tunne praegust Safari võistlust kuigi hästi. Olen näinud mõnda videoklippi ja need tunduvad olevat väga karmid tingimused," ütles Loeb, vahendab Rallit.fi.

"Nüüd on see võistlus marsruudi ja pikkuse poolest väga tüüpiline WRC-võistlus. See on muidugi lihtsam, kuid väljakutse seisneb selles, et mul pole kogemusi. Nii et see pole lihtne, aga ootan põnevusega," ütles 48-aastane prantslane.