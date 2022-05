Šokeeriv paljastus Bolšunovi dopinguproovidest ajas norralased vihaseks

Norra ajaleht Dagbladet oli neljapäeval ilmunud uudisest hämmastunud. Norralased meenutavad, et Bolšunov oli 2020. aastal absoluutses tipus, võites nii MK-sarja kui Tour de Ski.

Dagbladet intervjueeris Norra antidopingukomisjoni eksperti Geir Holdenit, kes pidas RUSADA tegevust eriliseks, kuid rõhutas, et dopinguvastase töö kvaliteeti ei saa hinnata ainuüksi võetud proovide alusel.

Ta rõhutas samas, et 2020. aastal takistas dopingutestijate tööd kogu maailmas ulatuslik koroonapandeemia.

Holden lisas, et Bolšunov on lisaks Venemaa antidopingule ka teiste organisatsioonide kontrolli all. Näiteks tuleb tal anda dopinguproove rahvusvahelisele suusaliidule (FIS).