"Kui ma hommikul soojendust tegin, oli veel üsna jahe, seega ma polnud kindel, milline see mäng välja nägema hakkab. Esimese seti keskpaigas läks ilm päikeselisemaks. See muutis natuke palli kiirust ja tegi põrke kiiremaks," rääkis Gauff pressikonverentsil.

"Arvan, et määravaks sai liikumine. Ma pidin ta liikuma saama, sest kui ta pallile pihta saab, võib see tõesti kiiresti lennata. Arvan, et sain sellega täna hästi hakkama."