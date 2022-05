Djokovic ja Nadal olid võidukad ning võivad õige pea omavahel vastamisi minna

Kokku realiseeris maailma esireket 12-st murdepallist kuus. Bedene'il õnnestus teenida kõigest üks murdevõimalus, kuid võimaluseks see jäigi. Djokovic lõi kohtumise jooksul kokku üheksa ässa ning tegi ühe topeltvea. Sloveenia tennisisti vastavad numbrid olid neli ja kaks.

Kui Nadalil peaks õnnestuma järgmises ringis kanadalane Felix Auger-Aliassime (ATP 9.) alistada, siis läheks ta veerandfinaalis vastamisi just vana rivaali Djokoviciga. Varasemalt on mehed omavahel vastamisi läinud 58 korral, millest Djokovic on võitnud 30 ning Nadal 28.