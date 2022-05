Pärnuga Eesti meistriks kroonitud Alterique Gilbert: räägin kindlasti Pärnust oma perele ja tutvustan siinset kultuuri

Noorena oli Gilbert USA kõige lootustandvamate tagamängijate seas. NBA unistus läks vigastuste tõttu nurja, ent Pärnus suutis ta ennast uuesti üles töötada. Pärnu treenerid kiitsid Gilberti head tehnikat, aga eelkõige avaldas neile muljet ameeriklase kaitsemäng. See loob eeldused, et mängujuht võiks järgnevatel hooaegadel säravat karjääri teha.

"Järgmise hooaja osas on kõik täiesti lahtine. Usun, et tuleviku mõttes mu aktsiad tõusid, aga praegu pean tähtsamaks seda, et nägin uut kultuuri ja kohtusin uute inimestega. See ja Pärnuga võidetud tiitel kaaluvad kõik muu üle," lausus Gilbert.